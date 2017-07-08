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В Одесской области работники РГА воровали деньги для малообеспеченных

Суббота, 8 июля 2017, 14:02

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая присвоила более миллиона гривен социальной помощи для малообеспеченных семей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в состав группировки входили должностные лица Овидиопольской райгосадминистрации.

В пятницу, 7 июля, трем членам преступной группы сообщено о подозрениях в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Среди них бывший начальник управления, действующий начальник отдела и главный специалист райгосадминистрации.

По данным следствия, для получения бюджетных средств, а именно социальной помощи малообеспеченным семьям подозреваемые предлагали лицам, которые зарегистрированы и проживают на территории района, предоставить свои персональные данные для оформления материальной помощи. Законных оснований для получения соцпомощи эти граждане не имели.

Согласно преступной схеме, "льготники" после получения государственной помощи должны были отдавать половину организатору преступной группировки.

В течение нескольких лет участники группировки необоснованно оформили социальные выплаты 17 лицам. В результате таких действий преступная группа присвоила 1 млн грн средств из государственного бюджета.

Темы: Одесская область
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