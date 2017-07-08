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ГПУ может изменить инкриминируемую Довгому статью - СМИ

Суббота, 8 июля 2017, 16:32

Генпрокуратура попытается изменить статью, по которой намерена привлечь к уголовной ответственности народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет главный эксперт Антикоррупционной группы РПР Александр Леменов, ссылаясь на источники.

"Источники свидетельствуют, что Генпрокуратура попытается изменить инкриминируемую ему статью. Это будет сделано для того, чтобы Довгий не избежал ответственности по истечению сроков давности. Нет сомнений, что Луценко приложит все усилия для доведения этого принципиального для него дела до логического завершения", - говорится в статье.

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

4 июля регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

По словам председателя комитета Павла Пинзеника, комитет передаст это решение председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы уже парламент определял, разрешать ли привлечение к ответственности Довгого.

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Темы: ДовгийЛуценкоГенпрокуратура
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