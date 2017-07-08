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Шабунин: Редакция законов про е-декларирование ГО недопустима

Суббота, 8 июля 2017, 16:58
Шабунин: Редакция законов про е-декларирование ГО недопустима

Редакция законопроекта с изменениями в налоговое законодательство является неприемлемой, подавать текст законопроекта без правок общественных активистов и голосовать за него без изменений недопустимо.

Об этом 8 июля в своей колонке на УП заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, об изменениях в Налоговый кодекс шла речь на спонтанной встрече президента, организованной Банковой, и общественных активистов, среди которых был он сам, Ярослав Юрчишин, Александр Сушко, Ирина Бекешкина, Любовь Акуленко. 

"Предложенные нормы вводят дополнительную форму налоговой отчетности для ГО и дают фискалам полный ручной контроль за деятельностью неприбыльных организаций. Санкция для ГО за невыполнение "норм Порошенко" наступает не только за то, что отчет не подан вовремя, а и за то, что налоговая его вовремя не опубликовала на своем сайте", - отмечает Шабунин.

Он отмечает, что согласно новым нормам, дополнительные отчеты подавать должны также эксперты и специалисты, привлекаемые ГОшками и являются ФОПами.

"Они вынуждены будут публично показать не только доходы, полученные от доноров, реципиентов и бенефициаров международных грантов, но и все расходы в пользу третьих лиц, чего не делают даже чиновники в электронной декларациях", - отмечает глава ЦПК.

"Президент фактически обязывает ФОП, который сотрудничает с общественной организацией, публично отчитываться о личных расходах от кофе до медицинской помощи. Более того, предоставление недостоверной информации в таком отчете будет караться отменой права платить единый налог. Мы настаиваем, что эти новации оправданы только тогда, если будут отчитываться политические партии и все неприбыльные организации", - заявил Шабунин.

"Эти и другие поправки мы сегодня предложили команде президента. Публикуем полный текст проекта изменений от АП и наши поправки к нему, потому что считаем, что подавать текст законопроекта без них неприемлемо и голосовать за него в зале без изменений недопустимо", - добавил он.

Как известно, 8 июля в пресс-службе президента отметили, что Петр Порошенко подал на рассмотрение ВР проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций. Сообщение на сайте президента появилось позже публикацию главы ЦПК.

В сообщении отмечалось, что исполнительный директор TI в Украине Ярослав Юрчишин отметил, что "общественные организации готовы приобщиться к доработке законопроекта между первым и вторым чтением". 

Украинская правда

Темы: декларацииПорошенкозаконодательство
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