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Взрыв в Киеве: жильцов дома обеспечат временным жильем

Суббота, 8 июля 2017, 17:11

Жильцов дома в Голосеевском районе, где в субботу произошел взрыв газа, обеспечат временным жильем.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис, сообщает пресс-служба КГГА.

"Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через КГГА", - подчеркнул Плис.

По его данным, сейчас речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.

Он также сообщил, что под завалами на месте взрыва продолжаются поиски еще одного человека.

Кроме того, Плис уточнил, что погибшая - 44-летняя А.Гурова, у нее осталось двое детей.

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман на своей странице в Facebook заверил, что со стороны государства будет сделано все необходимое для помощи пострадавшим в результате взрыва.

"Я постоянно получаю информацию от министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя ГСЧС Николая Чечеткина. Со стороны государства делаем все необходимое, чтобы помочь пострадавшим в результате взрыва", - написал премьер.

Как сообщалось, в субботу около 13:30 в жилом доме по адресу проспект Голосеевский, 70 произошел взрыв. По данным ГСЧС, в результате взрыва погибла женщина, еще 6 человек пострадали.

Украинская правда

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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