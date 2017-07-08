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G20: Билборд с портретами украинских патриотов исчез после встречи Трампа и Путина

Суббота, 8 июля 2017, 19:31
G20: Билборд с портретами украинских патриотов исчез после встречи Трампа и Путина
Lisa Piesek

В Гамбурге возле места проведения саммита G20 убрали билборд с портретами украинских военных, волонтеров, медиков и других патриотов, которые противостоят российской агрессии. 

Как сообщили в Украинском кризисном медиа-центре, который стал инициатором размещения борда между местом, где останавливаются официальные делегации G20 и входом в Арену, уже вечером 7 июля плаката не было.

"Сейчас точно не известна причина, по которой убрали наш билборд. О его отсутствие нам сообщили по окончании встречи президентов Трампа и Путина", - отметил автор проекта и соучредитель УКМЦ Геннадий Курочка.

"Трудно, невероятно трудно смотреть в глаза нашим бойцам и волонтерам", - добавил он.

В комментарии УП Курочка сообщил, что договор на размещение билборда в данном месте был заключен с рекламным агентством Ströer, срок его действия - до 10 июля.

"Звонили им ... Узнать, почему борд исчез, пока не можем: суббота - выходной день и трубку они не берут. Полиция тоже ничего не знает", - отметил он.

По его мнению, указание убрать борд дали организаторы саммита.

"Увидеть реакцию политиков и делегаций, прибывающих на саммит, мы не могли - билборд был размещен там, куда прессу не пускали. Но реакция есть, потому что борд - исчез", - добавил Курочка.

Плакат з фотографіями бійців та волонтерів було розміщено біля входу до Арени, де проходив саміт G20
Билборд с фотографиями бойцов и волонтеров был размещен у входа в Арены, где проходил саммит G20
 
 
Место расположения борда возле арены саммита G20
Але розміщений до 10 липня плакат зник напередодні зустрічі Трампа і Путіна.
НО размещенный до 10 ИЮЛЯ билборд исчез накануне ВСТРЕЧИ Трамп и Путина.
Фото из FB Lisa Piesek

Он добавил, что авторы проекта планируют выдвигать претензии к рекламному агентству и выяснять причины, почему изображение с борда было снято до конца действия договора.

Как известно, борд "Look closely at their faces" ("Внимательно посмотрите на эти лица") был установлен в Гамбурге 5 июля.

Саммит "Большой двадцатки" проходил в Гамбурге 7-8 июля. Встреча Путина и Трампа состоялась вечером 7 июля и продолжалась более 2 часов.

Наталия Нечай, УП

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Темы: Минские соглашенияРосcияАТО
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