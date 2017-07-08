G20: Билборд с портретами украинских патриотов исчез после встречи Трампа и Путина

В Гамбурге возле места проведения саммита G20 убрали билборд с портретами украинских военных, волонтеров, медиков и других патриотов, которые противостоят российской агрессии.

Как сообщили в Украинском кризисном медиа-центре, который стал инициатором размещения борда между местом, где останавливаются официальные делегации G20 и входом в Арену, уже вечером 7 июля плаката не было.

"Сейчас точно не известна причина, по которой убрали наш билборд. О его отсутствие нам сообщили по окончании встречи президентов Трампа и Путина", - отметил автор проекта и соучредитель УКМЦ Геннадий Курочка.

"Трудно, невероятно трудно смотреть в глаза нашим бойцам и волонтерам", - добавил он.

В комментарии УП Курочка сообщил, что договор на размещение билборда в данном месте был заключен с рекламным агентством Ströer, срок его действия - до 10 июля.

"Звонили им ... Узнать, почему борд исчез, пока не можем: суббота - выходной день и трубку они не берут. Полиция тоже ничего не знает", - отметил он.

По его мнению, указание убрать борд дали организаторы саммита.

"Увидеть реакцию политиков и делегаций, прибывающих на саммит, мы не могли - билборд был размещен там, куда прессу не пускали. Но реакция есть, потому что борд - исчез", - добавил Курочка.