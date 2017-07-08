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В шахте на Донетчине погиб один человек, еще один пострадал

Суббота, 8 июля 2017, 22:11

Во время работ на шахте "Россия" ГП "Селидовуголь" (Донецкая обл.) один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом вечером 8 июля сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня на ш. "Россия" ГП "Селидовуголь" произошел групповой несчастный случай: один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии", - сообщил он.

Волынец также отметил, что работы, которые осуществлялись в шахте, велись с нарушением.

"Паспортов на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса", - отметил Волынец.

Интерфакс-Украина

Темы: шахтыжертвы
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