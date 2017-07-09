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9 июля Тиллерсон прибудет в Киев для встречи с Порошенко

Воскресенье, 9 июля 2017, 01:15

9 июля Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Киев и встретится с украинским президентом Петром Порошенко.

Как сообщает сайт Белого дома, в ходе визита Тиллерсон выразит приверженность США территориальной целостности Украины.

"Госсекретарь подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, одновременно поощряя правительство Украины продолжать осуществление реформ, которые укрепили бы экономическую, политическую и военную устойчивость Украины", - говорится в сообщении.

На сайте украинского президента сообщается, что церемония встречи Тиллерсона состоится в 13:00 на крыльце АПУ.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", во время визита никакие документы подписываться не будут, хотя обе стороны работают над отдельными соглашениями, которые могут быть подписаны чуть позже, во время визита в Украину американских министров.

Темы: СШАУкраинаПорошенко
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