США выделят четырем странам более $600 млн помощи

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении помощи Йемену, Сомали, Южному Судану и Нигерии на сумму свыше $630 млн.

Решение об этом было объявлено после участия президента Дональда Трампа в саммите G20 в Гамбурге, передает "Радио Свобода".

Хотя Соединенные Штаты являются крупнейшим гуманитарным донором в мире, предложенные Трампом сокращения иностранной помощи - более чем на 30 процентов - вызвали обеспокоенность среди лидеров стран.

Общая гуманитарная помощь США четырем странам, где, по оценкам ООН, более 30 млн человек нуждаются в срочной продовольственной помощи, в настоящее время составляет более $1,8 миллиарда в этом финансовом году.

Десятки миллионов людей в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии сталкиваются с голодом в условиях конфликтов.