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В РФ задержали более 130 активистов из штаба Навального

Воскресенье, 9 июля 2017, 03:38

В России полиция задержала не менее 131 участника "агитационных субботников" в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходивших 8 июля в разных российских городах.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В течение дня задержаниям, обыскам или нападениям подверглись сторонники Навального в 18 городах: Воронеже, Гатчине, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Москве, Новороссийске, Казани, Петрозаводске, Барнауле, Брянске, Волгограде, Уфе, Санкт-Петербурге, Тамбове и Тюмени.

В Москве были задержаны не менее 84 человек, в Воронеже — 10. Всего в городах России вне Москвы задержано 47 человек.

Среди задержанных  не менее 11 несовершеннолетних.

Темы: Росcия
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