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Reuters назвал подрядчика по установке турбин Siemens в Крыму

Воскресенье, 9 июля 2017, 07:41

Российская компания  "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7% акций, была нанята для установки электрических турбин в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Согласно сайту "Интеравтоматики", компания предлагает клиентам системы, "основанные на использовании технологий, производимых Siemens или по лицензии Siemens".

Представитель Siemens, отвечая на запрос агентства об участии "Интеравтоматики" в крымском проекте заявил, что "Siemens придерживается своей прежней позиции о том, что не будут предоставлять свои услуги в Крыму.

"Мы расследуем участие "Интеравтоматики" в запуске газовых турбин и любых других услуг, и, если это будет доказано, мы предпримем все необходимые и доступные шаги, чтобы как можно скорее прекратить любую деятельность", - заявили Siemens

Российская государственная компания "Технопромэкспорт", которая строит две электростанции в Крыму, отказалась от комментариев. "Интеравтоматика" пока также не ответила на вопросы Reuters.

Как известно, накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкой Siemens в обход санкций ЕС. В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли.

В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму напрямую у немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

Позже компания Siemens пообещала не допустить использования своего оборудования в Крыму.

Темы: КрыманнексиясанкцииРосcия
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