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На Оболони в Киеве устроили стрельбу из-за вырубки леса

Воскресенье, 9 июля 2017, 09:14
На Оболони в Киеве устроили стрельбу из-за вырубки леса
Фото "Громадського"

В поселке Днепровская водная станция (Водогон) Оболонского района Киева произошло столкновение между местными жителями и лицами, вырубавшими лес вблизи жилых домов.

 

Как сообщает "Громадське", по словам местных, вырубку леса начали представители организации "Возрождение Водогона", которые планируют застройку участка. Один из ее представителей открыл огонь резиновыми пулями по местным.

В свою очередь, один из местных сел за руль грузовика, пытаясь "помешать вырубке леса" и сбил несколько автомобилей. На них, по словам местных, приехали лица, вырубавшие лес.

 

Полицейские остановили грузовик, открыв по нему огонь. В автомобиле разбито лобовое стекло, следы от пуль на капоте.

 

Раненых нет. Сейчас задержаны местный житель, управлявший грузовиком и представитель "Возрождения Водогона". Лица, которые вырубали лес, скрылись с места происшествия.

 

"Мы проснулись в половине 4 утра, здесь уже валили деревья - прямо на дом и дорогу. Подъезды были заблокированы, чтобы мы не могли выйти", - рассказал местный житель Сергей.

 

"Эта история длится еще с 2013 года. Если это законно, то почему тогда таким образом - на рассвете, вот так повалить деревья. Застройщик создал общественную организацию и продвигает идею, что здесь якобы надо построить какой-то парк, но мы против - зачем он нам, когда здесь есть лес?", - отметила местная жительница Марина.

Темы: Киевстроительство
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