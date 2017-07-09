Спасатели разобрали завалы на месте взрыва в Голосеево
Спасатели завершили разбор конструкций на месте взрыва в доме в Голосеевском районе Киева.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 2:15 работы по разбору конструкций завершены.
На месте происшествия работает комиссия ТЭБ и ЧС Голосеевской РГА. Также работают представители Голосеевской районной в городе Киеве администрации, которые вместе с работниками общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.
По факту данного события планируется проведение выездного заседания комиссии ТЭБ и ЧС КГГА по установлению причин взрыва и определения пригодности дома для дальнейшей эксплуатации или отселения жителей дома. Устанавливается количество лиц для отселения.
Причины возникновения происшествия выясняются, отметили в ГСЧС.
Как сообщалось, 8 июля около 13:30 в Голосеевском районе на проспекте Голосеевский, 70, во втором подъезде 3-этажного здания произошел взрыв неизвестного происхождения с последующим возгоранием разрушенных деревянных конструкций 3 этажа на площади 10 кв.м.
В результате взрыва произошло разрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли на площади ориентировочно 3600 кв.м.
В результате происшествия погибли два человека: женщина 1972 г.р. и мужчина. Пострадали 6 человек - 1 от госпитализации отказался, остальные 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14 лет.
По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
Украинская правда