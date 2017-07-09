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Спасатели разобрали завалы на месте взрыва в Голосеево

Воскресенье, 9 июля 2017, 09:54

Спасатели завершили разбор конструкций на месте взрыва в доме в Голосеевском районе Киева.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 2:15 работы по разбору конструкций завершены.

На месте происшествия работает комиссия ТЭБ и ЧС Голосеевской РГА. Также работают представители Голосеевской районной в городе Киеве администрации, которые вместе с работниками общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.

По факту данного события планируется проведение выездного заседания комиссии ТЭБ и ЧС КГГА по установлению причин взрыва и определения пригодности дома для дальнейшей эксплуатации или отселения жителей дома. Устанавливается количество лиц для отселения.

Причины возникновения происшествия выясняются, отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, 8 июля около 13:30 в Голосеевском районе на проспекте Голосеевский, 70, во втором подъезде 3-этажного здания произошел взрыв неизвестного происхождения с последующим возгоранием разрушенных деревянных конструкций 3 этажа на площади 10 кв.м.

В результате взрыва произошло разрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли на площади ориентировочно 3600 кв.м.

В результате происшествия погибли два человека: женщина 1972 г.р. и мужчина. Пострадали 6 человек - 1 от госпитализации отказался, остальные 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14 лет.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Украинская правда

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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