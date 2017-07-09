Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман – генсеку ООН: надо увеличить размер гуманитарной помощи

Воскресенье, 9 июля 2017, 11:46
Гройсман – генсеку ООН: надо увеличить размер гуманитарной помощи

Премьер Владимир Гройсман выступает за увеличение гуманитарной помощи Украине со стороны ООН и внедрение новых механизмов решения возникающих проблем.

Об этом он заявил в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве в воскресенье, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас достаточно высокий уровень нашего взаимодействия в гуманитарных вопросах, мы высоко ценим гуманитарную помощь. Возможно, нам необходимо затронуть вопрос того, как увеличить размеры этой помощи или внедрить новые механизмы решения возникающих у нас проблем", - сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что имеющиеся в Украине гуманитарные проблемы вызваны неуважением РФ к международному праву и ее агрессией.

"Мы с вами решаем гуманитарные проблемы именно потому, что Россия решила не соблюдать никакие правила, не уважать суверенитет и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины", - сказал глава украинского правительства.

Гройсман напомнил, что из-за агрессии РФ 1,7 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

В свою очередь, Гутерриш заявил, что ООН продолжит гуманитарную помощь Украине и готова помочь в проведении реформ.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку гуманитарных программ, чтобы облегчить жизнь вынужденным переселенцам - вы упомянули о 1,7 млн переселенцев - а также тем, кто проживает вблизи линии соприкосновения и зоны, где идут боевые действия, а также полную поддержку правительства в вопросе проведения реформ", - сказал он.

По словам генсека ООН, бои на территории Украины все еще продолжаются, и ООН призывает к их прекращению в рамках последних договоренностей.

Он также отметил, что с внимательно следил за Конференцией по вопросам реформ в Украине, которая прошла в четверг в Лондоне, и заявляет о готовности ООН продолжать помощь Украине для реализации амбициозной программы реформ в государстве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманООНгуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: