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Военные в субботу были ранены в Авдеевке - Минобороны

Воскресенье, 9 июля 2017, 12:50

За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения в Авдеевке.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

По его словам, погибших в результате боевых действий в рядах ВСУ за прошедшие сутки не было.

Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении в субботу зафиксировано 7 обстрелов, 4 из которых с тяжелого вооружения.

На Донецком направлении враг открывал огонь 8 раз, в одном случае применялись минометы.

На Мариупольском направлении состоялось 12 обстрелов. При этом в одном случае применялось тяжелое вооружение - в Марьинке враг выпустил две мины.

"Несмотря на то, что большинство обстрелов носили провокационный характер, на самые дерзкие из этих провокаций силы АТО открывали ответный огонь", - добавил Мотузяник.

Украинская правда

Темы: АТО
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