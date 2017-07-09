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Европарламентарии посетили разрушенное Широкино и Мариуполь

Воскресенье, 9 июля 2017, 13:58

Делегация Европарламента в воскресенье посещает зону АТО.

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

"Делегация европарламентариев в составе сопредседатели Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Росати и его коллеги Михаэля Галера посетили Широкино (которое невозможно восстановить и отстроить), Мариуполь, где пообщаются с переселенцами, нашими героями-морскими пограничниками, также посетят Волноваху, КПВВ, другие важные объекты", - написала она.

По словам Геращенко, европейских коллег сопровождают народные депутаты Мария Ионова, Ирина Фриз и Николай Княжицкий.

"Делаем все возможное, чтобы как можно больше европейских партнеров увидели последствия российской гибридной войны против Украины и осознали лживость и опасность путинского режима", - добавила Геращенко.

Украинская правда

Темы: ДонбассЕвропарламентГеращенко
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