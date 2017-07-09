Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиллерсон поговорил с украинскими реформаторами о коррупции

Воскресенье, 9 июля 2017, 14:16

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с представителями гражданского общества.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем, присутствовавший на встрече.

Он сообщил, что со стороны Украины в ней принимали участие четыре представителя по теме энергетики, реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, экономике и инвестициям.

В частности, глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей КОболев, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк и управляющий партнер Horizon Capital Елена Кошарная.

"Все спикеры от Украины говорили о важности помощи со стороны США в реформах, но указывали на необходимость более жестких требований к украинскому правительству и президенту страны по конкретным реформам, в конкретных сферах", - добавил Найем.

По его словам, абсолютно каждая тема заканчивалась репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: кто за этим стоит, почему не приносит результатов, в чем проблема - в людях или законах и кто этому сопротивляется.

С представителями гражданского общества Тиллерсон встретился до встречи с президентом Петром Порошенко.

Как сообщалось, в распространенном 6 июля заявлении официального представителя Государственного департамента США Гетер Науерт говорилось, что Тиллерсон в Киеве "встретится с президентом Порошенко и молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоррупцияНайем
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
США
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
"Не в городах и записывая локации": у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: