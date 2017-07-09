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Порошенко: Рассчитываем на помощь США в "нормандском формате"

Воскресенье, 9 июля 2017, 14:51
Порошенко: Рассчитываем на помощь США в нормандском формате

Украина рассчитывает на помощь США в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом 9 июля заявил президент Петр Порошенко на брифинге после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. 

"Больше всего мы хотим мира в Украине. Мы твердо придерживаемся взятых на себя обязательств по Минского процесса, рассчитываем на помощь наших партнеров - США - в "нормандском формате" и рассчитываем на трезвое понимание этой ситуации в России", - отметил Порошенко.

По его словам, Украина рассчитывает на активную роль США в этом переговорном процессе. 

"Мы уверены, что Россия должна продемонстрировать свою добрую волю к мирному урегулированию на Донбассе и прекратить убийства, войну, гибридные атаки, не только на востоке Украины, не только в Крыму, улучшить ситуацию с киберпреступностью и остановить пропагандистскую, торговую, энергетическую и другие типы войн, которые являются составной российской гибридной войны", - заявил Порошенко.

"К сожалению должен констатировать, что мы пока не почувствовали изменений в российской поведении", - добавил президент, обращаясь к госсекретарю США.

"Украинских войск нет на российской территории, Киев не начинал эту войну, ее задумали и начали в Москве ... Именно в Москве хранятся ключи от мирного урегулирования", - заявил президент.

Порошенко также констатировал переход двусторонних отношений между США и Украиной в практическую плоскость.

"Приятно отметить, что от первого контакта на высшем уровне мы очень быстро перешли к практической работе - быстро, скоординировано, практически", - заявил президент.

Украинская правда, Интерфакс-Украина

Темы: ПорошенкоСШАДонбасс
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