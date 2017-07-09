Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиллерсон: РФ должна сделать первый шаг для прекращения огня на Донбассе

Воскресенье, 9 июля 2017, 15:08
Тиллерсон: РФ должна сделать первый шаг для прекращения огня на Донбассе

Санкции США в отношении Российской Федерации продолжат действовать, пока российская сторона не прекратит действия, которые привели к этим мерам.

Об этом 9 июля заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

"Санкции США и Евросоюза в отношении России будут оставаться, пока РФ не прекратит действия, повлекшие эти санкции. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели доступ не только на линии соприкосновения, но и вдоль границы", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также подчеркнул, что в своих дискуссиях с руководством России он несколько раз подчеркивал, что Россия должна сделать первый шаг для деэскалации на востоке Украины, в частности, это должно быть прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, для представления доступа наблюдателям ОБСЕ.

"Очень важно отметить цели США. В первую очередь - это восстановление территориальной целостности и единства Украины. США уже предоставили более 600 млн долларов с начала кризиса. Также важно обеспечить безопасность всех граждан Украины", - добавил он.

Также Тиллерсон заявил, что США разочарованы отсутствием прогресса в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины, в связи с чем был назначен спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, поэтому мы назначили специального представителя по Украине. Мы будем координировать деятельность с "нормандской четверкой"и правительством РФ, чтобы увидеть, сможем ли мы ускорить прогресс", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что Волкер ближайшие несколько дней будет находиться в Киеве, "чтобы разобраться в ситуации".

"Посол Волкер известный дипломат и я рад, что он взял на себя эту роль", - добавил он.

Порошенко в свою очередь отметил, что опыт Волкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию Минских договоренностей со стороны РФ.

Европейская правда

Темы: ДонбассРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: