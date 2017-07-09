Тиллерсон: РФ должна сделать первый шаг для прекращения огня на Донбассе

Санкции США в отношении Российской Федерации продолжат действовать, пока российская сторона не прекратит действия, которые привели к этим мерам.

Об этом 9 июля заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

"Санкции США и Евросоюза в отношении России будут оставаться, пока РФ не прекратит действия, повлекшие эти санкции. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели доступ не только на линии соприкосновения, но и вдоль границы", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также подчеркнул, что в своих дискуссиях с руководством России он несколько раз подчеркивал, что Россия должна сделать первый шаг для деэскалации на востоке Украины, в частности, это должно быть прекращение огня и отвод тяжелого вооружения, для представления доступа наблюдателям ОБСЕ.

"Очень важно отметить цели США. В первую очередь - это восстановление территориальной целостности и единства Украины. США уже предоставили более 600 млн долларов с начала кризиса. Также важно обеспечить безопасность всех граждан Украины", - добавил он.

Также Тиллерсон заявил, что США разочарованы отсутствием прогресса в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины, в связи с чем был назначен спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, поэтому мы назначили специального представителя по Украине. Мы будем координировать деятельность с "нормандской четверкой"и правительством РФ, чтобы увидеть, сможем ли мы ускорить прогресс", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что Волкер ближайшие несколько дней будет находиться в Киеве, "чтобы разобраться в ситуации".

"Посол Волкер известный дипломат и я рад, что он взял на себя эту роль", - добавил он.

Порошенко в свою очередь отметил, что опыт Волкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию Минских договоренностей со стороны РФ.

Европейская правда