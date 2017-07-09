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В июле состоится разговор лидеров "нормандского формата" - Порошенко

Воскресенье, 9 июля 2017, 16:27

Телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров состоится в июле.

Об этом 9 июля в ходе совместного брифинга с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном  сообщил президент Петр Порошенко.

"После встреч в Берлине, Париже, Гамбурге, и телефонных переговоров достигнута договоренность, что наиболее вероятно в июле состоится телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров", - сообщил президент.

"Мы не исключаем, что по итогам этого телефонного разговора удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить. Но мы настроены на решительную, конкретную, практическую беседу как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом", - заявил Порошенко.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоМинские соглашениянормандский формат
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