Воскресенье в АТО: 10 обстрелов, без жертв

9 июля в зоне проведения АТО боевики 10 раз применяли оружие, в т.ч. "запрещенные" минометы, потерь среди сил АТО не было.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Приморском направлении боевики вели обстрелы вблизи Павлополя и Широкино, применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

В направлении Донецка НВФ обстреляли силы АТО из противотанковых гранатометов и другого пехотного вооружения вблизи Авдеевки.

На луганском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм по силам АТО вблизи Крымского и Новотошковского, обстреляли из стрелкового оружия силы АТО у с.Желтое, из противотанковых гранатометов - в районе Бахмутской трассы.

Украинская правда