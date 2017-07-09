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Парубий призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Воскресенье, 9 июля 2017, 20:54

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал генсека ООН Антонио Гуттериша рассмотреть вопрос о лишении России "права вето" в Совбезе ООН.

Об этом Парубий сообщил 9 июля по итогам встречи с генсеком ООН в Киеве.

"Призывал ООН лишить Россию "права вето" на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопросы в ООН в отношении государства, на которое он напал", - отметил спикер ВР.

Как сообщает Укринформ, также спикер выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбассе и в Крыму, и поблагодарил за предоставленную ООН помощь Украине в гуманитарной сфере, которая "облегчила жизнь миллионам людей, которые вынуждены были покинуть свои дома".

"Спикер ВР сообщил генсеку ООН о ситуации с нарушениями прав человека на оккупированном Донбассе и Крыму, поблагодарил за поддержку Украины, призвал усилить поддержку и оставлять Крым и Донбасс в центре особого внимания ООН до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, которая принимала участие во встрече. 

Украинская правда

Темы: ООНРосcия
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