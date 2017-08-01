Путин "простил" крымчанам долги перед украинскими банками

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям аннексированного Россией Крыма не платить долги перед украинскими банками.

Об этом говорится в сообщении на сайте Путина, передают Українські новини.

Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

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Теперь будет действовать норма об отказе заемщика от взаимодействия с лицом, которое имеет основания требовать погашения задолженности.

Также заемщик может обратиться в Фонд защиты вкладчиков, который уполномочен реструктурировать задолженности заемщика.

Как сообщалось, Госдума Российской Федерации утвердила закон об уточнении правил погашения задолженности перед украинскими банками заемщиками, проживающими в аннексированном Крыму.

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Предусматривается, что закон позволит обнулять кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами.