США заметили "крайне необычные" действия подводной лодки КНДР
Военные США зафиксировали "крайне необычный и безпрецедентный уровень" активности северокорейской подводной лодки.
Об этом сообщает CNN.
По мнению военных, поведение подводной лодки свидетельствует об испытании запуска межконтинентальной баллистической ракеты.
Речь идет об испытании "системы холодного запуска", в которой используется пар высокого давления для выведения ракеты из контейнера в воздух до того, как воспламенится реактивная струя двигателя ракеты.
Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором за месяц успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США. Ракета находилась в воздухе 47 минут, пролетев 998 км. Ракета упала в Японское море.
В Северной Корее назвали испытание "серьезным предупреждением" для США.
В ответ на это два бомбардировщика B-1B ВВС США пролетели над Корейским полуостровом.
30 июля президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая в отношении Северной Кореи.
Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.