Аваков предлагает Саакашвили суд, а Раде – уточнить закон о гражданстве

инистр внутренних дел Арсен Аваков хотел бы, чтобы Михэил Саакашвили доказал в суде правомерность получения им украинского паспорта, а Верховная Рада уточнила процедуру получения гражданства.

"По паспортам и гражданству в последнее время буря эмоций в связи с Саакашвили. Есть формальный подтекст, есть политические трактовки", – отметил он в Facebook.

"Я буду рад, если Саакашвили, собрав все формальные юридические аргументы, в суде докажет свою правомерность обладания украинским паспортом, развенчав все претензии", – заявил Аваков.

"И не то, чтоб мне он нравился или я его, скаженного, полюбил – нет. Просто это красиво и правильно, когда будет работать этот демократический правовой институт обжалования решений. Вне зависимости, кто кому нравится и какие у кого политические взгляды и цели", – пояснил он.

Главе МВД также нравится, что "за честь обладать украинским гражданством будет борьба".

В то же время, он убежден: "Осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить корректировки в украинское законодательство – более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства, непоколебимые права граждан Украины – вне зависимости от чьей либо воли в самой Украине и за ее пределами".

"Чтоб не возникало ни казусов Саакашвили, ни потирающих ручонки кремлевских мечтателей, манящими красными корочками взамен наших красавцев с тризубом!", – добавил Аваков.

Как известно, между Аваковым и Саакашвили в декабре 2015 года произошел конфликт во время заседания Нацсовета реформ в Администрации президента. Он запомнился фразой "Бе-бе-бе-бе – Вы так говорите", которой Аваков перекривлял Саакашвили.



Президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили. Администрация президента это подтвердила 27 июля, хотя информация распространилась еще 26-го.



Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

Саакашвили решил обращаться в административный суд из-за лишения украинского гражданства.

Саакашвили получил украинское гражданство 29 мая 2015 года – и уже с 30 мая приступил к обязанностям главы Одесской ОГА, которые выполнял до увольнения 9 ноября 2016 года.

Грузия просила Украину выдать ей Саакашвили. Грузинский министр юстиции Тея Цулукиани надеется, что, как только Саакашвили вернется в Украину, Киев сможет начать процесс его экстрадиции в Тбилиси.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предлагал предоставить Саакашвили гражданство Литвы.

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Алена Рощенко, УП