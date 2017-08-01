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НАПК проверит имущество еще 4 чиновников, а нардеп Яценко не заинтересовал

Вторник, 1 августа 2017, 11:14

Национальное агентство по предупреждению коррупции отказала в полной проверке 19 е-деклараций за 2015-2016 годы лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

28 июля НАПК рассмотрела 23 обращения физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов, передает агентство.

По 4 людям в результате рассмотрения информации в обращениях решили проверку начать. А именно:

1. Кармазин Николай Анатольевич, прокурор Полтавской области, за 2015 и 2016 годы;

2. Карман Василий Васильевич, первый заместитель прокурора Запорожской области, за 2015 и 2016 годы;

3. Коцюбко Ирина Владимировна, прокурор 1-го отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения Управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Киева, за 2016-й;

4. Моргун Александр Андреевич, бывший первый заместитель начальника межрегиональной таможни Государственной фискальной службы, за 2016 год.

Не увидели же оснований для проведения полной проверки деклараций следующих лиц:

1. Яценко Антона Владимировича, народного депутата, за 2015 год;

2. Антиповой Елены Валентиновны, первого заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Дарницком районе ГУ ГФС в Киеве, за 2015 и 2016 годы;  

3. Бебы Евгения Григорьевича, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с оргпреступностью, прокуратуры Киева, за 2016 год;

4. Бондаря Леонида Александровича, депутата Гощанского райсовета, за 2016 год;

5. Борзых Дмитрия Валерьевича, заместителя главного военного прокурора Генпрокуратуры, за 2015 и 2016 годы;

6. Бурбыка Виталия Александровича, депутата Сумского горсовета, за 2016 год;

7. Демьяненко Ирины Владимировны, главы Люботинского горсуда Харьковской области, за 2016 год;

8. Доценко Татьяны Анатольевны, и. о. начальника Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе ГУ ГФС в Киеве, за 2015 и 2016 годы;

9. Жидкова Константина Сергеевича, главы Дергачевской райгосадминистрации, за 2016-й;

10. Закутного Бориса Михайловича, и.о. заместителя начальника управления нормативно-материального обеспечения и мониторинга использования недвижимого имущества и земли Министерства обороны, за 2016 год;

11. Кравченко Елены Викторовны, победителя конкурса на занятие вакантной должности секретаря судебного заседания Лисичанского горсуда Луганской области, за 2016 год;

12. Макарова Артура Игоревича, полицейского Одесского управления внутренней безопасности НПУ, за 2016-й;

13. Мартиненок Дмитрия Алексеевича, начальника Одесского управления внутренней безопасности НПУ, за 2015 год;

14. Мельника Алексея Николаевича, заместителя главы по вопросам деятельности исполнительных органов Крыжановской сельского совета Лиманского района Одесской области, за 2016 год;

15. Павленко Владимира Васильевича, прокурора Корсунь-Шевченковского отдела Звенигородской местной прокуратуры Черкасской области, за 2016-й;

16. Романова Валерия Петровича, прокурора Запорожской области, за 2015 и 2016 годы;

17. Самойленко Анатолия Михайловича, академика-секретаря Отделения математики Национальной академии наук, за 2016 год; 

18. Сергеенко Светланы Николаевны, главного государственного ревизора-инспектора Департамента внутреннего аудита ГФС, за 2016 год;

19. Трохимченко Юлии Юрьевны, специалиста Киевской местной прокуратуры № 6, за 2016 год.

Также 28 июля НАПК утвердила результаты 11 проверок, в том числе декларации премьер-министра, членов Кабинета министров, народных депутатов, судей и других чиновников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииНАПК
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