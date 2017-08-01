Конкурс в ВС: Совет добропорядочности добивается встречи с Порошенко

Общественный совет добропорядочности хочет встретиться с президентом Петром Порошенко, чтобы объяснить ему опасность прохождения в Верховный суд нечестных судей.

Об этом на брифинге во вторник сообщили руководители ОСД, передают "Українські новини".

"Мы готовы рассказать (Порошенко - ред.), почему этот конкурс, к сожалению, не образцовый... Именно президент будет нести ответственность, если в новом Верховном суде окажутся недобропорядочные судьи", - заявила член ОСД Наталья Соколенко.

Руководство совета признает, что президент не имеет непосредственного влияния на судебную ветвь власти, но, по их словам, он является гарантом Конституции, а значит, обязан обеспечивать право граждан на справедливый суд.

При этом координатор Совета добропорядочности Виталий Тытыч призвал Высшую квалификационную комиссию судей обнародовать все баллы и подсчеты итоговых результатов кандидатов - победителей конкурса в Верховный суд.

По его мнению, подсчет финальных результатов квалифкомиссией был непрозрачным.

Как сообщалось, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала списки 120 победителей конкурса на должности в новом Верховном суде.

По мнению Центра противодействия коррупции, через конкурс в состав ВС попадут 80% старых судей с сомнительной репутацией. В США тоже сомневаются в добропорядочности кандидатов в новый ВСУ.

В то же время президент Петр Порошенко выразил большое удовлетворение тем, как прошел конкурс в обновленный Верховный суд Украины, и назвал его образцовым.