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В Днепропетровской области полицейский насмерть сбил пешехода

Вторник, 1 августа 2017, 13:01

В Новомосковске Днепропетровской области сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, в субботу вечером наехал на пешехода, который от полученных травм погиб.

Это произошло 29 июля около 23:00, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но сейчас полицейский уже задержан.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – информирует прокуратура.

Досудебное расследование по факту совершения сотрудником одного из подразделений Нацполиции в области ДТП, в результате которого погиб человек, – по ч.2 ст.286 УК, – продолжается.

 

Других подробностей прокуратура не приводит.

Темы: ДТПполиция
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