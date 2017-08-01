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В Одессе на 13 лет посадили диверсанта, который мечтал о "Новороссии"

Вторник, 1 августа 2017, 13:10

Суд в Одессе приговорил к 13 годам лишения свободы члена диверсионной группы, сторонника идей так называемой "Новороссии".

Об этом сообщил на брифинге во вторник спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, задержанный входил в состав террористической группы, которая планировала ряд терактов на важных инфраструктурных объектах Одесской и Николаевской областей, однако в июле 2015 года была нейтрализована Службой безопасности Украины.

"Тогда во время обысков правоохранители изъяли взрывные устройства, более 10 кг взрывчатого вещества, электродетонаторы, фотографии мест, где планировались взрывы, символику так называемой "новороссии" и т.п." - рассказал представитель МО.

Как сообщалось в мае, Дзержинский городской суд Донецкой области приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика террористической организации "ДНР".

Евгений Кизилов, УП

Темы: ОдессасудОдесская областьтерроризмтюрьма
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