Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Балуха, вывесившего флаг Украины в Крыму, хотят посадить на 5 лет

Вторник, 1 августа 2017, 13:14
Владимир Балух

Крымчанина Владимира Балуха, к которому после вывешивания украинского флага начали наведываться российские силовики, оккупанты хотят посадить на 5 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

"Сегодня, 1 августа, на судебном заседании по делу Владимира Балуха прокурор Королев запросил для него наказание - лишение свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии", - говорится в сообщении.

Такой срок прокурор просит по совокупности статей - Балуха обвиняют по ч. 1 ст. 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Судебное заседание продолжается.

Напомним, Владимир Балух вывесил в Крыму над своим домом в селе флаг Украины.

С тех пор началось его преследование.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продления ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру Балуху до 4 сентября и отверг любые обвинения в его адрес.

8 декабря 2016 года ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
Все новости...
Реклама: