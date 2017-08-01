Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле уже критикуют возможные поставки американских ракет Украине

Вторник, 1 августа 2017, 13:36

В Кремле заявили, что поставка Соединенными штатами Америки противотанковых ракет Украине может спровоцировать "очередной виток напряженности" на востоке страны.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Геополитические рассуждения тут вряд ли должны быть поводом для комментариев. Наша позиция хорошо известна: мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в регулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе", - заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль инициировать переговоры с Вашингтоном относительно поставок противотанковых ракет Украине и "помогут" ли ОРДО в ответ на такие действия США.

Как сообщалось, Пентагон и Госдепартамент США разрабатывают план по поставке Украине противотанковых ракет и других видов оружия и ждут одобрения Белого дома.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
Все новости...
Реклама: