НАБУ задержало главврача Запорожской облбольницы

Детективы НАБУ совместно с САП задержали главного врача Запорожской областной больницы. Его подозревают в незаконной закупке карет "скорых".

Об этом сообщает сайт НАБУ.

1 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали главного врача Запорожской областной больницы (КУ "Запорожская областная больница" Запорожского областного совета). Чиновника задержали по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением") ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 ( "Служебный подлог") УК Украины.

По версии следствия, задержанный в сговоре с другими должностными лицами больницы и ООО в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета (бюджетная программа "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение медицинского автотранспорта и оборудования для учреждений здравоохранения "). В результате этих действий государству был нанесен ущерб на общую сумму 13 млн гривен.

В настоящее время задержанный доставляется в НАБУ в Киеве, где ему будет сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Украинская правда