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В штабе раскрыли подробности суток в АТО

Вторник, 1 августа 2017, 14:32

В Министерстве обороны подробно рассказали, как прошли сутки в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщил на брифинге во вторник представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Так, на луганском направлении сразу после полуночи 31 июля боевики совершили по одной короткой вооруженной провокации в Новоалександровке и Попасной. После этого на фронте было спокойно до 13 часов, когда оккупанты открыли огонь из гранатометов по Новотошковскому.

В дальнейшем враг сосредоточил свою огневую активность вблизи Крымского - с 17 часов до конца суток боевики провели там 7 обстрелов. Оккупанты применяли стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, а также минометы. Украинские военные открывали ответный огонь на наиболее дерзкие вооруженные провокации со стороны противника.

Всего на луганском направлении на протяжении 31 июля произошло 11 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 4 - из минометов.

По словам Лысенко, 80% вооруженных провокаций на донецком направлении пришлись на участок фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка", где российско-оккупационные войска 4 раза открывали огонь из гранатометов. Еще один обстрел из гранатометов произошел в Луганском.

Всего на донецком направлении за сутки произошло 5 вооруженных провокаций со стороны врага.

Поздно вечером боевики провели по одному обстрелу из гранатометов в Павлополе и Широкино, что на мариупольском направлении. На других участках этого фронта 31 июля было спокойно.

Как сообщалось, минувшие сутки в зоне АТО очередной раз завершилась повышением активности российско-террористических группировок. Всего боевики совершили 18 обстрелов по позициям ВСУ, 5 украинских военных получили ранения и травмы.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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