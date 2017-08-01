Украина подготовила для ЕСПЧ поминутные графики вторжения России

Украина готовится передать в Европейский суд по правам человека три отдельных графика с поминутной хронологией вторжения российских войск.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил правительственный уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, передает "Укринформ".

"Под каждую видеозапись у нас есть либо показания лица, которое делало аудиозапись, либо было "на картинке". Мы сделали три отдельных графика. Один - входа российских войск. Мы показали, какая часть, когда заходила, где разгружалась..., когда оттуда ушла. А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график касательно захватов или блокировок украинских воинских частей - и там, особенно что касается конца февраля - начала марта, у нас вообще есть информация по часам или минутам", - рассказал он.

Лищина добавил, что Украина уже направила в ЕСПЧ в Страсбурге показания полусотни свидетелей и около сотни видеоматериалов.

Как сообщалось, в конце июля Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе Украины, связанной с потерей контроля над частью территории Луганской области.

Напомним, что всего в Страсбурге рассматривают пять исков против России. Речь идет не только об аннексии Крыма, но и об агрессии на Донбассе, доказательства которой украинская сторона предоставит служителям Фемиды уже через два месяца.