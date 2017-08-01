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Саакашвили: Порошенко признал во мне сильного соперника

Вторник, 1 августа 2017, 15:28

По мнению бывшего одесского губернатора и президента Грузии Михеила Саакашвили, лишение его украинского гражданства является признаком того, что он сильный соперник в глазах президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время видео-конференции во вторник.

"Все всё понимают, все эти разговоры, что Саакашвили не имел поддержки - если я не имел поддержки, то почему у меня отобрали гражданство, когда меня физически не было в Киеве? То, что сделал Порошенко - это означает, что он признал во мне сильного соперника", - отметил он.

Также Саакашвили утверждает, что во время предоставления гражданства Порошенко знал обо всех его уголовных преследованиях в Грузии.

"Когда мне давали гражданство, он прекрасно знал обо всех аспектах. Мы с ним в свое время все обсуждали", - отметил бывший губернатор.

 
Михеил Саакашвили проводит видео-конференцию
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"Я опираюсь на наших активистов. Я вернусь в Украину", - добавил он.

Саакашвили заявил о политической мобилизации демократических сил на осень.

"Когда я буду возвращаться, я заявлю публично. У нас мобилизация на осень, мы реально очень активно к этому готовимся, у нас пошло реальное объединение демократических сил", - отметил экс-президент.

"У меня нет никаких амбиций, я не хочу быть президентом или кем-то другим, мне не нужны должности. Я идеальная кандидатура, чтобы поддержать объединение - у меня амбиция изменить политический класс", - сказал он.

Кроме того, Саакашвили заверил, что готов взять свои слова о трусости Петра Порошенко обратно, если он вернет ему украинское гражданство.

"Если Порошенко меня не боится, то пусть вернет мне гражданство, позволит здесь высказываться. Тогда я возьму свои слова обратно, что он трус", - добавил он.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили. Администрация президента это подтвердила 27 июля, хотя информация распространилась еще 26-го.

Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании анкеты, в которой стоит не его подпись. Политик грузинского происхождения объяснил, что в Украине подписывается кириллицей, и показал свою подпись.

Саакашвили решил обращаться в административный суд из-за лишения украинского гражданства.

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Роман Кравец, УП

Темы: СаакашвилиПорошенкогражданство
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