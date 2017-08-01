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Полторак: Обновленный госбюджет значительно усилит боевую мощь Украины

Вторник, 1 августа 2017, 16:48

Подписанные 1 августа президент Петром Порошенко изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год значительно усилят обороноспособность Украины.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Степан Полторак.

По его словам, внесенные изменения позволят начать решать стратегическую задачу по обеспечению боеприпасов.

"Мы должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет позволяет нам придавать силы нашему военно-промышленному комплексу", - отметил глава МО.

Он подчеркнул, что закупка этого оснащения дает возможность Украине значительно усилить свою обороноспособность, так же как и модернизация средств противовоздушной обороны, на которую будет направлено 200 млн гривен.

"Важна и программа обеспечения жильем военнослужащих по контракту. В первую очередь будет строиться жилье для бригад, полков и батальонов, которые участвуют в АТО", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, во вторник, 1 августа, Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". По словам главы государства, этот закон - следствие перевыполнения бюджета, что стало возможным благодаря детенизации и борьбе с коррупцией.

Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала 13 июля. В обновленном бюджете заложены более 4 млрд грн на повышение обороноспособности и государственной безопасности в Украине.

Украинская правда

Темы: ПолторакМинобороныгосбюджет
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