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Порошенко одобрил ужесточение наказания за издевательство над животными

Вторник, 1 августа 2017, 18:16

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №5119-1 на сайте Верховной Рады, передают Українські новини.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.

Согласно закону, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Эти же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого издевательство над животными наказывалось штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом до 6 месяцев.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях усиливается ответственность за жестокое обращение с животными и предусмотреть штраф в размере 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен).

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий использование капканов и ядов как способов отлова животных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенко
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