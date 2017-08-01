В НАТО заявили о перехвате истребителя РФ в авиапространстве Эстонии
Вторник, 1 августа 2017, 18:25
Истребители Испании и Финляндии были подняты для перехвата трех самолетов РФ, приблизились к воздушному пространству Эстонии.
Об этом во вторник говорится в заявлении Альянса, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Российские самолеты были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет АН-26.
"Два испанских истребителя F-18 с Балтийской воздушной полиции НАТО были подняты с эстонской авиабазы Амари. Финские самолеты также были подняты для перехвата", - заявили в Альянсе.
В последние годы количество перехватов российских самолетов самолетами НАТО значительно увеличилось в условиях обострения напряженности между Западом и Москвой в связи с агрессией России в Украине.