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Госсекретарь США надеется на прогресс в вопросе Донбасса

Вторник, 1 августа 2017, 22:55

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду, что страны Нормандского формата взаимодействия с США могут достичь прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины, прежде всего, в достижении прекращения огня.

Об этом он заявил во время брифинга во вторник в Вашингтоне.

"Я надеюсь, мы сможем достичь определенного прогресса в том, чтобы начать менять ситуацию в Украине, сдвинуть процесс в направлении достижения реального режима прекращения огня", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что администрация США назначила специальным представителем украинского урегулирования бывшего посла США при НАТО Курта Волкера.

"Курт – очень опытный посол, дипломат, осведомленный в ситуации в этом регионе, он знает очень хорошо Россию", - подчеркнул Тиллерсон.

Он отметил, что Госдепартамент рассчитывает на активное взаимодействие как с властями Украины и России, так и с другими членами Нормандского формата.

Тиллерсон также четко обозначил позицию по отношению к России в этом вопросе.

"Мы были очень последовательными относительно наших месседжей России, что Минские договоренности должны быть выполнены, в противном случае ничего нельзя будет сделать в ситуации с санкциями", - отметил государственный секретарь США.

Укринформ

Темы: СШАДонбасс
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