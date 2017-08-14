Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай запретил импорт угля, железной руды и морепродуктов из КНДР

Понедельник, 14 августа 2017, 12:51

Министерство торговли Китая объявило о запрете импорта угля, железной руды, свинцовых концентратов и руды, свинца и морепродуктов из Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда

Запрет начнет действовать со вторника. Таким образом Пекин перешел к внедрению санкций Организации Объединенных Наций, объявленных ранее в этом месяце.

Санкции ООН следует ввести через 30 дней после принятия резолюции, голосование по которой состоялось 6 августа.

Согласно резолюции ООН, новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет 3 миллиарда долларов в год.

Санкции нацелены на четыре сектора экспорта - уголь, железо, свинец и морепродукты.

Кроме того, резолюция запрещает странам принимать работников из Северной Кореи. Как известно, Пхеньян известен тем, что посылает своих граждан в другие страны на работу, а потом конфискует большую часть или всю их зарплату.

Санкции против КНДР введены из-за испытания двух межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян провел в июле.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года в связи с развитием ракетной и ядерной программ.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: