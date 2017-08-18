В 2016 году WikiLeaks скрыл компромат на Кремль относительно Украины – СМИ

Летом 2016 года, когда WikiLeaks публиковал документы Демократической партии, предположительно взломанные российскими хакерами, основатель сайта Джулиан Ассанж отказался от большого объема данных, связанных с российским правительством.

Об этом пишет Foreign policy.

Отмечается, что WikiLeaks отказался опубликовать не менее 68 гигабайт данных, поступивших от источника из МВД России.

Как пишет издание, в 2014 году ВВС и другие информагентства сообщали об этих данных, в которых была информация о российском военном и разведовательном вмешательстве в Украину. Однако информация, полученная Wikileaks в 2016 году, содержала в два раза больше данных, но Ассанж отказался ее публиковать.

В конце концов этот объем данных был тихо опубликован в Интернете на других ресурсах и остался почти без внимания.

Издание напоминает, что отношения WikiLeaks с России начинались как состязательные. В октябре 2010 года Ассанж и WikiLeaks анонсировали массивный слив документов, разоблачающих действия Кремля.

В ноябре 2010 года WikiLeaks начал выпускать документы из своего досье, предоставленные Челси Мэннинг, содержащие данные дипломатов США по всему миру, включая Россию.



WikiLeaks сотрудничал с российской "Новой газетой", но из почти четверти миллиона файлов из посольства США в Москве было опубликовано лишь несколько историй.

Между тем позиция Ассанжа относительно России менялась. В 2012 году он провел свое шоу в финансируемой Кремлем новостной сети RT, и в том же году он продюсировал эпизоды для сети, где он брал интервью у таких мыслителей оппозиции, как Ноам Хомский и так называемые "шифропанки".



Вопрос о связях Ассанжа с Россией был поднят в 2016 году, когда Daily Dot сообщила, что WikiLeaks не опубликовал документы, в которых в 2012 году была обнаружена сделка на сумму 2 миллиарда евро между сирийским режимом и государственным российским банком.

К июню 2016 года Ассанж начал угрожать обнародованием в сети файлов на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, что нанесло бы ущерб ее кампании.

Месяц спустя, 22 июля, WikiLeaks опубликовал десятки тысяч электронных писем из Демократического национального комитета – что предшествовало массовому выбросу в октябре электронных писем, принадлежащих главе кампании Клинтон Джону Подесте.

В конце августа 2016 года, когда разоблачительная кампания WikiLeaks относительно Клинтон шла полным ходом, Ассанж сказал, что у него есть информация о Трампе, но она "не достойна публикации".

"Проблема с кампанией Трампа, – заявил тогда Ассанж, – нам на самом деле трудно обнародовать гораздо более противоречивые материалы, чем то, что через день слетает с уст Дональда Трампа".

Марина Узун, Валентина Романенко, УП