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МИД выразил протест из-за предвыборной кампании РФ в Крыму

Среда, 2 августа 2017, 00:57

МИД Украины выражает решительный протест в связи с тем, что Кремль пытается организовать предвыборную кампанию в аннексированных Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

"Очередная попытка государства-оккупанта распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины. Украина не признает какие-либо другие "избирательные процессы", которые Кремль проводит на временно оккупированной территории, и считает их ничтожными по своей сути и содержанию", - отмечается в заявлении.

МИД также призвал все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любые предвыборные процессы в Крыму.

Кроме того, в МИД призвали "усилить давление на Россию с целью прекращения ею агрессии против Украины и начала процесса деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Темы: МИДаннексияРосcия
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