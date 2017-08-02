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В Славянске задержали двух боевиков "ДНР"

Среда, 2 августа 2017, 02:47

За день в Славянске полиция задержала двух боевиков "ДНР".

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Двое жителей Славянска 1995 и 1973 гг рождения весной 2014 году добровольно вступили в ряды боевиков. Они "служили" в различных "подразделениях", но задачи у них были одинаковые: задерживать и обыскивать граждан на блокпостах оккупантов и охранять захваченные административные здания", - говорится в сообщении.

После освобождения Славянска злоумышленники сбежали в Россию, однако через некоторое время вернулись и были задержаны полицией.

В отношении задержанных правоохранители проводят проверки ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) УК Украины. Максимальное наказание за это преступление - до 8 лет лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРполиция
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