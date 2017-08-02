Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Афганистане произошел взрыв в мечети, десятки погибших

Среда, 2 августа 2017, 06:20

В афганском городе Герат произошел теракт в мечети.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что в результате взрыва погибли не менее 30 человек, еще 63 получили ранения.

При этом представитель губернатора провинции Джалани Фархад заявил телеканалу, что число погибших выросло до 50 человек.

Теракт произошел в шиитской мечети во вторник, во время вечерней молитвы. В это время в мечети находились около 300 верующих.

В полиции заявили, что один террорист-смертник подорвал себя возле мечети, а второй, вооруженный винтовкой, открыл огонь по людям. Оба злоумышленника мертвы.

Темы: Афганистантеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
Все новости...
Реклама: