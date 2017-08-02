Глава ВСП должен заставить двух судей подать достоверные декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку о нарушениях в декларациях двух судей.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания о нарушении требований законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов, других нарушений закона председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку", - говорится в сообщении.

Предписания касаются судьи Приморского районного суда Одессы Виктора Попревича и судьи палаты по рассмотрению гражданских дел Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елены Кадетовой.

Соответствующее решение приняли 28 июля на заседании НАПК.

"Судьи при составлении и представлении деклараций нарушили ряд требований статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и отметили в декларациях отдельные недостоверные сведения", - отмечает пресс-служба.

Поэтому НАПК предписаниями обязывает Бенедесюка принять меры, чтобы судьи подали достоверные данные в декларациях за 2015 год.

Никаких уточнений о самих нарушениях в НАПК не сообщили.