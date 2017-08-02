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Новый глава ГПСУ готовит проверку пограничных подразделений на Донбассе

Среда, 2 августа 2017, 11:26

Новоназначенный председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал определил первоочередные задачи ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"С учетом частичного изменения тактики российско-террористических войск на востоке нашей страны нужно проверить готовность пограничных подразделений к действиям и уточнить текущие задачи", - отметил глава ведомства.

Также он указал на планы усилить борьбу с коррупцией в ведомстве.

"Отдельного внимания требует противодействие коррупционным проявлениям, которые категорически неприемлемы в правоохранительной структуре страны, которая испытывает гибридную агрессию со стороны России", - сказал руководитель Госпогранслужбы.

На других участках границы в первую очередь он планирует сосредоточиться на повышении эффективности противодействия организованным преступным группировкам. Для этого Цигикал собирается увеличить плотность системы охраны границы за счет усиления взаимодействия с правоохранительными органами и коллегами из соседних стран.

Как сообщалось, в марте главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко подписал "указ" о закреплении за линией столкновения на Донбассе статуса "государственной границы".

Украинская правда

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Темы: границаВостокДонбасс
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