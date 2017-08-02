Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Изменения в бюджет увеличат финансирование Порошенко и АП на 73 млн

Среда, 2 августа 2017, 12:15

Изменения в госбюджет на 2017 год увеличивают финансирования деятельности президента Петра Порошенко и его Администрации на 9,8% (73,2 млн гривен) до 819,9 млн гривен.

Об этом говориться в законе о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2017 год", опубликованном в официальной газете Верховной Рады "Голос України" в среду, передают "Українські новини"

Деньги пойдут для Государственного управления делами для обслуживания и организационно, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности президента Петра Порошенко и его Администрации.

Раньше на это предусматривалось 746,629 млн гривен, а после внесенных изменений - 819,867 млн гривен.

В целом, финансирование Госуправления делами увеличено на 13% с почти 2,1 млрд гривен до 2 млрд 369 млн 594,5 тыс. гривен.

В частности, в изменениях госбюджета предусмотрели еще 200 млн гривен на на реставрацию и приспособление Мариинского дворца в Киеве. Раньше на дворец уже было выделено 200 млн гривен.

Ранее Госуправление делами констатировало, что по состоянию на 1 июля реконструкция Мариинского дворца реализована на 46%, а введение его в эксплуатацию запланировано на 30 июня 2019 года.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
Все новости...
Реклама: