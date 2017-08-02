Боевики обстреляли жилые кварталы около КПВВ на Донбассе

Во время обстрела позиций сил АТО в районе Зайцево Донецкой области под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта вблизи КПВВ "Майорск".

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

По данным центра, обстрел был осуществлен 1 августа около 22:00. Вследствие него, в частности, станковыми противотанковыми гранатометами и крупнокалиберными пулеметами была пробита крыша и посечены осколками стены жилого дома по улице Майорской.

"К счастью, никто из хозяев дома не пострадал", - отметили в коордцентре.

"НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - добавили там.

В Совместном центре по координации и контролю подчеркнули, что такими действиями руководство ОРДО демонстрирует свое нежелание соблюдать режим прекращения огня и выполнять Минские договоренности.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 1 августа, ситуация в зоне проведения АТО обострилась, боевики 34 раза открывали огонь. В результате боевых действий один наш военный погиб, еще один получил ранения.

Украинская правда