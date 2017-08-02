Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевик Захарченко врет о "свободе слова" и молчит о Васине

Среда, 2 августа 2017, 12:35

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко лицемерно заявляет, что на оккупированной территории Донецкой области есть свобода слова.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам Александру Казакову и Захару Прилепину, опубликованным на сайте Захарченко.

На замечание Казакова, что "свобода делать все, что хочу, очень жестко ограничена", Захарченко ответил: "Вы имеете в виду свободу анархиста. Здесь свобода не предполагает нарушение закона. Здесь свобода означает, что свободный человек сам эти законы пишет. И сам их обязан выполнять".

"О нас постоянно пишут наши недруги, которые живут в городе Донецке, в Горловке и др. Мы об этих людях знаем, но они свободно пишут то, за что в Украине их бы расстреляли. Здесь они пишут, мы их читаем, смотрим, слушаем, смеемся, злимся…", – утверждает боевик.

Захарченко не упомянул ни донецкого журналиста Станислава Асеева, писавшего под псевдонимом Васин и попавшего в плен боевиков как "шпион", ни о других пленниках боевиков.

Когда Прилепин сказал, что ему "людей в окопах напротив даже жалко", Захарченко парировал: "Пока они сидят там с оружием в руках, я их не жалею. Я их буду жалеть, когда они будут стоять тут, сдавшиеся в плен или перешедшие на нашу сторону".

"Есть масса примеров переходов военнослужащих ВСУ на сторону ДНР. У нас целый батальон есть из этих людей. Командир батальона – Таран", – заявил главарь боевиков.

Он также сказал: "Азов" прощать нельзя".

О нынешних руководителях Украины Захарченко не высокого мнения: "Эти люди не патриоты – 100%. Это коммерсанты, это не государственники".

При этом писатель-боевик Прилепин сравнил самого Захарченко "с заметными персонажами 20 века в лице Фиделя Кастро или Уго Чавеса".

"Удивительный сплав донецкого, русского, казачьего, военного, шахтерского… Я в разговоре с Александром Владимировичем прямо сказал, что на всей планете нет больше лидера государства, который одновременно и боевой офицер. Это дорогого стоит. Для меня, как русского человека, эти вещи немаловажны", – заявил он.

"Остров", "Украинская правда"

Темы: ДонбассДНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
Все новости...
Реклама: