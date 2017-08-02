Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымчан просят сообщать, если их имущество присвоили оккупанты

Среда, 2 августа 2017, 14:04

Прокуратура Автономной Республики Крым просит сообщать факты умышленного повреждения, уничтожения, незаконного присвоения, растраты и завладения оккупационными властями Крыма частного и государственного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захваченное имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым (г.. Киев, ул. Деловая, 24) по телефону (044) 569-73-57 или сообщать о таких фактах на электронный адрес: prok.ark@ark.gp.gov.ua", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре отмечают, что такие факты являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

"Прокуратура АР Крым принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и привлечения к ответственности виновных лиц", - отмечает пресс-служба.

Известно, что по крайней мере некоторые квартиры украинских военных, вышедших из Крыма, были присвоены оккупационных властей

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Крым
В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку
Севастополь ночью пытались атаковать 11 беспилотников – Минобороны РФ
В Крыму запретили поднимать флаг крымских татар в школах – Крым SOS
Последние новости
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
Все новости...
Реклама: