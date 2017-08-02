Шабунина взяли на воинский учет, а комиссара и офицера наказали

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин уже состоит на воинском учете, а военнослужащие, ненадлежащим образом вручившие ему повестку, наказаны.



Об этом говорится в ответе министра обороны Степана Полторак на запрос народного депутата Мустафы Найема, предоставленном редакции "Украинской правды".

В Минобороны отметили, что 7 июня 2017 года вызвали Шабунина в военный комиссариат, так как он вовремя не встал на учет по месту жительства. А 12 июня руководитель оперативного командования "Північ" распорядился провести служебное расследование.

В результате установлено, что "Шабунину повестку вручили за пределами ответственности Днепровского районного военного комиссариата", а бланки повесток "были оформлено ненадлежащим образом".



"Эти нарушения стали возможными в результате небрежного выполнения служебных обязанностей должностными лицами Днепровского РВК и их низким уровнем военных профессиональных знаний", – говорится в ответе, датированном 21 июля.



"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей военный комиссар Днепровского РВК полковник Орел А.В. и старший офицер отделения комплектования Днепровского РВК майор Жураховский М.С. привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщил министр.



Он также сообщил, что Шабунин В. В. 14 июля был взят на военный учет в Святошинском районном военкоме Киева.

Как известно, 7 июня глава антикоррупционной организации ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что к нему пришли с повесткой три человека, хотя он с ​​2000 года непригоден к службе по состоянию здоровья.



На следующий день, 8 июня, Шабунин пришел в Днепровский военкомат Киева – и выяснил, что у военкомата нет к нему претензий.



Под комиссариатом активисту в лицо прыснул из газового баллончика Всеволод Филимоненко, который представляется журналистом издания "Голос народа".



Помимо того, 9 июня следственное управление Фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

В начале апреля под домом главы ЦПК прошел пикет, в организации которого Шабунин обвинил Службу безопасности Украины. По его мнению, таким образом ЦПК мстили за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ.



В СБУ же заявили, что попали на пикет под домом Шабунина случайно, отрабатывая тему приплаченных митингов.

Алена Рощенко, УП